Mumbai Local Train Services: बारिश के बाद अंधेरी रेलवे स्टेशन पर उपनगरीय लोकल सेवाएं फिर से शुरू

सोमवार को दिनभर में 40 से ज्यादा ट्रेनों पर असर पड़ा। रेलवे ने कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया। कई ट्रेनों का रास्ता बदला गया। कुछ के परिचालन में देरी हुई। इसके चलते हजारों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। रेलवे के द्वारा बताया गया कि

जलमग्न पटरियों पर परिचालन से बचने के लिए कई ट्रेनों को वापी और सूरत जैसे स्टेशनों पर रोक दिया गया। भारी बारिश का असर विमान सेवाओं पर भी पड़ा। सोमवार दोपहर तक मुंबई एयरपोर्ट पर आने वाली पांच उड़ानों को दूसरे हवाई अड्डे पर डायवर्ट किया गया।