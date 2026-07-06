‘दिलजीत दोसांझ विवादित फिल्में क्यों चुनते हैं?’ Satluj विवाद पर FWICE अध्यक्ष का बड़ा सवाल

उन्होंने आगे कहा, "भले ही फिल्म सेंसरशिप से पास हो गई हो, और बाद में भारत सरकार को लगे कि इससे गलत जानकारी फैल सकती है, सामाजिक सद्भाव बिगड़ सकता है, या नुकसान पहुंचाने वाले लोग इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ऐसी फिल्मों को पहले ही रोक देना चाहिए। मुझे समझ नहीं आता कि इतने सारे कट और सेंसरशिप प्रोसेस से गुजरने के बाद भी फिल्म पर दोबारा विचार क्यों किया जा रहा है। सेंसर बोर्ड को शुरू में ही सभी चिंताओं पर ध्यान देना चाहिए था। एक बार मंज़ूरी मिलने के बाद फिल्म रिलीज होनी चाहिए, क्योंकि प्रोड्यूसर का बहुत सारा पैसा लगा होता है। अगर सभी जरूरी कट पहले ही कर दिए गए हैं, तो बाद में फिल्म को रोकने का कोई मतलब नहीं है। या तो इसे मंजूरी देकर रिलीज किया जाना चाहिए या सेंसरशिप के स्टेज पर ही रिजेक्ट कर देना चाहिए।"