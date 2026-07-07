TMC Crisis: ममता या ऋतब्रत, TMC पर किसका होगा अधिकार? जानिए चुनाव आयोग कैसे करेगा फैसला

TMC Crisis: पश्चिम बंगाल की तीन राज्य सभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर ईसी ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। इन सीटों पर 24 जुलाई को मतदान होगा। वहीं अब टीएमसी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर चल रहा विवाद निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। राज्य सभा के उपचुनाव से पहले चुनाव आयोग को जल्द यह तय करना पड़ सकता है कि टीएमसी की असली दावेदारी कौन-सी गुट है।