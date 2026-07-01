शिक्षक भर्ती घोटाला: अभिषेक बनर्जी पर तपस मंडल ने लगाए गंभीर आरोप, कहा- TMC सांसद के इशारे पर चलता था पूरा भर्ती रैकेट

बंगाल में विधानसभा चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी इस समय अपने सबसे बड़े संकट से गुजर रही है। विधानसभा चुनाव में पार्टी के महज 80 विधायकों ने जीत दर्ज की थी। इनमें से करीब 58 विधायकों ने अपना अलग गुट बना लिया। इसका नेतृत्व ऋतब्रत बनर्जी कर रहे हैं। वहीं पार्टी के 20 सांसद बागी होकर NCPI में शामिल हो गए। सदन में NDA को समर्थन देने की बात कही है। इन नेताओं ने अभिषेक बनर्जी पर कई तरह के आरोप लगाए है।