100 नहीं अब 125 दिन मिलेगा काम, वीबी-जी राम जी कानून लागू; जानें किस राज्य में कितनी मिलेगी मजदूरी

इस कानून के मुताबिक तेलंगाना के लिए 308 रुपये, आंध्र प्रदेश के लिए 312 रुपये, महाराष्ट्र के लिए 317 रुपये, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के लिए 340 रुपये, तमिलनाडु के लिए 345 रुपये, पुडुचेरी के लिए 347 रुपये, अंडमान और निकोबार (अंडमान जिला) व लक्षद्वीप के लिए 348 रुपये, पंजाब के लिए 360 रुपये, अंडमान और निकोबार (निकोबार जिला) के लिए 367 रुपये, हिमाचल प्रदेश (अनुसूचित क्षेत्र) के लिए 375 रुपये, कर्नाटक के लिए 382 ​​रुपये, केरल के लिए 401 रुपये और गोवा के लिए 406 रुपये। सिक्किम की तीन ग्राम पंचायतें - ग्नाथंग, लाचुंग और लाचेन - 450 रुपये की निश्चित मजदूरी दर का भुगतान करेंगी।