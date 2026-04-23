8th Pay Commission: 72,000 रुपये महीने हो न्यूनतम वेतन और हर साल 6% इंक्रीमेंट, BPMS ने वेतन आयोग को सौंपा मेमोरेंडम

BPMS की डिमांड है कि न्यूनतम वेतन 72,000 रुपये प्रति माह किया जाए। संगठन ने इसके पीछे ठोस आंकड़े पेश किए हैं। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय यानी MoSPI के आंकड़ों का हवाला देते हुए BPMS ने बताया कि देश की प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय 2016-17 में 1,03,219 रुपये थी, जो 2024-25 में बढ़कर 1,92,774 रुपये हो गई। यानी करीब 86.76 फीसदी की बढ़ोतरी। संगठन का कहना है कि जब देश की आय इतनी बढ़ी है तो सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह उसी हिसाब से क्यों न बढ़े?