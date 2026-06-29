पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज UCC बिल पर TMC के दोनों गुटों की होगी राजनीतिक परीक्षा, अब तक किन-किन राज्यों में हो चुका पास?

भारत में Uniform Civil Code (UCC) अब तक उत्तराखंड, गुजरात और असम में पास/लागू हो चुका है। उत्तराखंड फरवरी 2024 में UCC कानून पास करने वाला भारत का पहला राज्य बना और जनवरी 2025 में इसे लागू भी कर दिया गया। इसके बाद गुजरात ने मार्च 2026 में UCC बिल पास किया, जबकि मई 2026 में असम विधानसभा ने UCC बिल 2026 पास कर पूर्वोत्तर का पहला राज्य बन गया (जिसमें अनुसूचित जनजातियों को छूट दी गई है)। इन राज्यों में UCC विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेना आदि मामलों में धर्म-निरपेक्ष समान कानून लागू करता है।