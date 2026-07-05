Ketan Agarwal Murder: सिया गोयल ने दोस्त को मैसेज में लिखा था – ‘ऐसी शादी जो होने नहीं वाली’

पुलिस ने मुख्य आरोपी सिया के मोबाइल फोन से डिलीट की गई चैट को रिस्टोर किया है, जिसमें एक मैसेज जांच एजेंसियों के लिए अहम सुराग माना जा रहा है। पुलिस के अनुसार स्नैपचैट से रिस्टोर की गई इस चैट में सिया एक दोस्त से उसका आधार कार्ड आगे और पीछे दोनों तरफ से भेजने को कहा, जिससे शादी के टिकट बुक किए जा सकें। चैट में लिखा था, "आधार कार्ड फ्रंट और बैक भेज दे शादी के टिकट बुक करने के लिए। ऐसी शादी जो होने नहीं वाली, पर फिर भी भेज दे।" सिया के दोस्त ने जवाब में कहा कि उसने आधार कार्ड पहले ही वॉट्सऐप पर भेज दिया है।