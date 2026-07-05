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Punjab Civic Polls: होशियारपुर और जलालाबाद में AAP का दबदबा, विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी बढ़त

पंजाब के निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी ने होशियारपुर नगर निगम और जलालाबाद नगर परिषद में शानदार जीत दर्ज की है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले AAP ने एक बार फिर स्थानीय निकायों में अपना मजबूत जनाधार दिखाया है।
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भारत

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Rahul Yadav

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Saurabh Kumar Mall

Jul 05, 2026

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निकाय चुनावों में AAP को मिली जीत (सोर्स: ANI)

Punjab Civic Polls: पंजाब में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी (AAP) ने निकाय चुनावों में अपनी ताकत एक बार फिर साबित की है। होशियारपुर नगर निगम और जलालाबाद नगर परिषद चुनाव में पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्पष्ट बढ़त हासिल की। इन नतीजों को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले AAP के लिए बड़ा राजनीतिक संकेत माना जा रहा है।

होशियारपुर नगर निगम में AAP को स्पष्ट बहुमत

होशियारपुर नगर निगम की 50 सीटों में से आम आदमी पार्टी ने 35 सीटों पर जीत दर्ज की। कांग्रेस को 9 सीटें मिलीं, जबकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) 3 सीटों पर सिमट गई। तीन सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की।

इस चुनाव में होशियारपुर में 60.5 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व फिलहाल आम आदमी पार्टी के विधायक ब्रम शंकर जिम्पा करते हैं।

जलालाबाद में भी AAP की बड़ी जीत

जलालाबाद नगर परिषद की 17 सीटों में से AAP ने 12 सीटों पर जीत हासिल की। यह इलाका कभी शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल का मजबूत गढ़ माना जाता था।

2017 के विधानसभा चुनाव में सुखबीर सिंह बादल ने इसी सीट से वर्तमान मुख्यमंत्री भगवंत मान को हराया था। हालांकि, 2022 के विधानसभा चुनाव में AAP के उम्मीदवार जगदीप कंबोज ने सुखबीर बादल को 30,930 वोटों के बड़े अंतर से मात दी थी।

विधानसभा चुनाव से पहले AAP के लिए सकारात्मक संकेत

इससे पहले मई में हुए निकाय चुनावों में भी आम आदमी पार्टी ने आठ नगर निगम, 75 नगर परिषद और 19 नगर पंचायतों में शानदार प्रदर्शन किया था।

हालांकि, हाल के दिनों में मुख्यमंत्री भगवंत मान धार्मिक विवादों को लेकर विपक्ष के निशाने पर रहे हैं। एक कथित वीडियो को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें सिख गुरुओं के अपमान का आरोप लगाया गया था। भगवंत मान ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा था कि वह वीडियो कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से तैयार किया गया था और उसमें वह मौजूद नहीं थे।

इसी बीच, श्री अकाल तख्त साहिब ने पंजाब सरकार को जगत ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) अधिनियम, 2026 में सिख समुदाय की भावनाओं के अनुरूप संशोधन करने के लिए एक महीने का समय दिया है। इसके लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के सिख मंत्रियों और विधायकों को भी तलब किया गया था।

वहीं, निकाय चुनावों में दूसरे स्थान पर रही कांग्रेस भी 2027 विधानसभा चुनाव से पहले अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है। पार्टी में अंदरूनी मतभेद की अटकलों के बीच प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा है कि कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है और आगामी चुनाव मिलकर लड़ेगी।

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अरविंद केजरीवाल

Updated on:

05 Jul 2026 10:00 pm

Published on:

05 Jul 2026 09:42 pm

Hindi News / National News / Punjab Civic Polls: होशियारपुर और जलालाबाद में AAP का दबदबा, विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी बढ़त

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