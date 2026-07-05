Punjab Civic Polls: होशियारपुर और जलालाबाद में AAP का दबदबा, विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी बढ़त

Punjab Civic Polls: पंजाब में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी (AAP) ने निकाय चुनावों में अपनी ताकत एक बार फिर साबित की है। होशियारपुर नगर निगम और जलालाबाद नगर परिषद चुनाव में पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्पष्ट बढ़त हासिल की। इन नतीजों को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले AAP के लिए बड़ा राजनीतिक संकेत माना जा रहा है।