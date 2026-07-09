राजा रघुवंशी हत्याकांड की आरोपी सोनम रघुवंशी सुप्रीम कोर्ट पहुंची, बोलीं- मेरे खिलाफ सिर्फ आरोप, कोई ठोस सबूत नहीं, आज होगी अहम सुनवाई

Sonam Raghuvanshi Case: इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी ने SC में एक जवाबी हलफनामा दाखिल किया है। सोनम ने साफ तौर पर दावा किया है कि वे पूरी तरह से बेकसूर हैं और उन्हें इस केस में झूठा फंसाया गया है। वहीं, मेघालय सरकार ने शीर्ष अदालत में उसकी जमानत रद्द करने की मांग की है।