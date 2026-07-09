बारिश के बाद दिल्ली सरकार अलर्ट, CMO ने जारी किया बयान, लोगों को दी चेतावनी

CMO ने यह भी स्पष्ट किया कि फिलहाल दिल्ली की प्रमुख सड़कों पर यातायात सामान्य बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। जिन इलाकों में जलभराव की आशंका अधिक रहती है, वहां अतिरिक्त पंप और मशीनें लगाई गई हैं ताकि बारिश का पानी जल्द से जल्द निकाला जा सके। सरकार ने दिल्लीवासियों से भी अपील की है कि भारी बारिश के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें और प्रशासन द्वारा जारी ट्रैफिक एवं मौसम संबंधी सलाह का पालन करें। यदि किसी क्षेत्र में जलभराव या अन्य समस्या दिखाई दे तो संबंधित विभागों को तुरंत सूचना दें, जिससे समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके।