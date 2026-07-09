बारिश के बाद दिल्ली सरकार अलर्ट, CMO ने जारी किया बयान, लोगों को दी चेतावनी

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (ANI)
Heavy Rain in Delhi: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हुई बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने को मिली। लगातार हुई तेज बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया, जिससे कुछ जगहों पर यातायात भी प्रभावित हुआ। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) ने स्थिति को लेकर आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा है कि राजधानी की प्रमुख सड़कों पर हालात फिलहाल नियंत्रण में हैं और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है।
CMO के अनुसार, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बारिश के बाद परिस्थितियों की स्वयं समीक्षा की है और सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर जलभराव वाले क्षेत्रों की स्थिति का जायजा लिया और राहत कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए हैं।
सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि दिल्ली के संवेदनशील और जलभराव प्रभावित इलाकों में दिल्ली जल बोर्ड, लोक निर्माण विभाग (PWD) और नगर निगम की टीमें लगातार तैनात हैं। ये टीमें सड़कों से पानी निकालने, जल निकासी व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने और लोगों को होने वाली परेशानियों को कम करने के लिए युद्धस्तर पर काम कर रही हैं।
प्रशासन का कहना है कि राजधानी में बारिश के कारण पैदा हुई स्थिति पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। कंट्रोल रूम के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों से लगातार जानकारी जुटाई जा रही है, ताकि जहां भी जलभराव की समस्या सामने आए, वहां तुरंत राहत दल भेजे जा सकें। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
CMO ने यह भी स्पष्ट किया कि फिलहाल दिल्ली की प्रमुख सड़कों पर यातायात सामान्य बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। जिन इलाकों में जलभराव की आशंका अधिक रहती है, वहां अतिरिक्त पंप और मशीनें लगाई गई हैं ताकि बारिश का पानी जल्द से जल्द निकाला जा सके। सरकार ने दिल्लीवासियों से भी अपील की है कि भारी बारिश के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें और प्रशासन द्वारा जारी ट्रैफिक एवं मौसम संबंधी सलाह का पालन करें। यदि किसी क्षेत्र में जलभराव या अन्य समस्या दिखाई दे तो संबंधित विभागों को तुरंत सूचना दें, जिससे समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
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