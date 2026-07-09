महाराष्ट्र के तीन जिलों में सुबह-सुबह भूकंप के झटके, NCS कर रहा स्थिति की निगरानी

वहीं, महाराष्ट्र में लगातार हो रही भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई जिलों में नदियां उफान पर हैं, जिससे जलभराव और बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई जगह सड़कें बंद हो गई हैं और रेल सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। नासिक में गोदावरी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और वहीं कुछ इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आई हैं। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है।