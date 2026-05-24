‘2 करोड़ लोग यूं ही नहीं जुड़े’, कॉकरोच जनता पार्टी पर सरकार को प्रशांत किशोर की चेतावनी; CJI पर भी दिया बयान

Prashant Kishor on Cockroach Janata Party: कॉकरोच जनता पार्टी के सोशल मीडिया पेज से करोड़ों युवा जुड़ चुके हैं। अब इस पूरे मामले पर देश के जाने-माने चुनावी रणनीतिकार और जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रशांत किशोर ने कहा कि सरकार में बैठे लोगों को इस डिजिटल अभियान को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह देश के युवाओं में व्यवस्था के प्रति बढ़ते गहरे असंतोष और आक्रोश का प्रतीक है। इसके साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस (CJI) सूर्यकांत के बयान पर भी उन्होंने हमला बोला है।