लालू यादव को मिली सिंगापुर जाने की इजाजत, क्या रूठी बेटी रोहिणी आचार्य को मनाएंगे RJD सुप्रीमो?

दरअसल, बिहार विधानसभा चुनाव में राजद को मिली करारी हार की वजह से रोहिणी आचार्य भाई तेजस्वी यादव के फैसलों व उनके करीबी सलाहकारों की वजह से नाराज थीं। जिसे लेकर परिवार में काफी विवाद हुआ था। जिसके बाद रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव के खास सलाहकार राज्यसभा सांसद संजय यादव और रमीज नेमत खान पर कई आरोप लगाए थे। इतना ही नहीं रोहिणी ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया था कि वो राजनीति छोड़ रही हैं और अपने परिवार से सारे रिश्ते तोड़ रही हैं। जिसके बाद वो अपने मायके और बिहार की सक्रिय राजनीति से दूरी बनाकर वापस सिंगापुर लौट गई थीं।