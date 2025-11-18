‘किडनी को गंदा बताने वाले पहले किडनी दान करें’, रोहिणी आचार्य का एक और विस्फोट, खुले मंच पर किसे दी बहस की चुनौती

rohini acharya (photo- rohini acharya facebook)
लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर से सोशल मीडिया पर पोस्ट कर हलचल मचा दी है। इस बार उन्होंने उन लोगों को सीधी चुनौती दी है, जिन्होंने कथित रूप से उनकी ओर से पिता को किए गए किडनी डोनेशन पर सवाल उठाए या अपमानजनक टिप्पणी की है। रोहिणी ने कहा कि अगर वास्तव में लोग लालू प्रसाद यादव के नाम पर कुछ करना चाहते हैं, तो वे झूठी सहानुभूति व्यक्त करने के बजाय किडनी दान कर मानवता का उदाहरण पेश करें। इससे पहले रोहिणी ने कई अलग-अलग पोस्ट कर यह दावा किया था कि उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया।
सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर रोहिणी आचार्य ने लिखा, “जो लोग लालू जी के नाम कुछ करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को झूठी हमदर्दी जताना छोड़कर अस्पतालों में अपनी अंतिम सांसें गिन रहे उन लाखों-करोड़ों गरीब लोगों, जिन्हें किडनी की जरूरत है, को अपनी किडनी देने के लिए आगे आना चाहिए और लालू जी के नाम पर किडनी दान करनी चाहिए।”
उन्होंने आगे चुनौती देते हुए यह भी लिखा, “जरूरतमंदों को किडनी देने के महादान की शुरुआत पहले वे करें जो बेटी की किडनी को ‘गंदा’ बताते हैं। फिर हरियाणवी महापुरुष, चाटुकार पत्रकार और हरियाणवी भक्त ट्रोलर्स आगे आएं। एक बोतल खून देने के नाम पर जिनका खून सूख जाता है, वो किडनी देने पर उपदेश देते हैं?”
इसके साथ ही रोहिणी ने सार्वजनिक मंच पर बहस की भी घोषणा करते हुए कहा, “अगर शादीशुदा बेटी द्वारा पिता को किडनी दान देना गलत है, तो सामने आकर खुले मंच पर बहस करें, छिपने की जरूरत नहीं।”
