‘किडनी को गंदा बताने वाले पहले किडनी दान करें’, रोहिणी आचार्य का एक और विस्फोट, खुले मंच पर किसे दी बहस की चुनौती

लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर से सोशल मीडिया पर पोस्ट कर हलचल मचा दी है। इस बार उन्होंने उन लोगों को सीधी चुनौती दी है, जिन्होंने कथित रूप से उनकी ओर से पिता को किए गए किडनी डोनेशन पर सवाल उठाए या अपमानजनक टिप्पणी की है। रोहिणी ने कहा कि अगर वास्तव में लोग लालू प्रसाद यादव के नाम पर कुछ करना चाहते हैं, तो वे झूठी सहानुभूति व्यक्त करने के बजाय किडनी दान कर मानवता का उदाहरण पेश करें। इससे पहले रोहिणी ने कई अलग-अलग पोस्ट कर यह दावा किया था कि उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया।