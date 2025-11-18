Bihar Politics: कांग्रेस ने पूर्व मंत्रियों, विधायकों समेत 43 नेताओं को थमाया कारण बताओ नोटिस, मंडराया 6 साल के निष्कासन का खतरा

Congress (फोटो-सोशल मीडिया)
Bihar Politics:बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मिली हार और पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद, कांग्रेस पार्टी ने अनुशासनहीनता के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति ने चुनावी अवधि के दौरान पार्टी की आधिकारिक लाइन से हटकर बयान देने वाले और पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाने वाले 43 नेताओं को कारण बताओ नोटिस (शोकॉज नोटिस) जारी किया है।
अनुशासन समिति ने संबंधित सभी व्यक्तियों को 21 नवंबर 2025 को दोपहर 12 बजे तक अपना लिखित स्पष्टीकरण समिति के सामने प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। कपिलदेव प्रसाद यादव ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय-सीमा में जवाब नहीं मिलने की स्थिति में अनुशासन समिति विवश होकर कठोर कार्रवाई करेगी, जिसमें कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से छह वर्षों के लिए निष्कासन भी सम्मिलित है।
प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति के अध्यक्ष कपिलदेव प्रसाद यादव ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि पार्टी अनुशासन और एकता सर्वोच्च प्राथमिकता है, और इसे क्षति पहुंचाने वाले किसी भी कृत्य को गंभीरता से लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन्हें नोटिस जारी किया गया है उनके द्वारा मीडिया सहित अन्य सार्वजनिक मंचों पर पार्टी की आधिकारिक लाइन से हटकर बयान दिए गए थे, जिससे पार्टी की छवि, प्रतिष्ठा तथा चुनावी प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।
कारण बताओ नोटिस प्राप्त करने वाले 43 नेताओं की सूची में कई पूर्व मंत्री, विधायक और वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हैं। इस संबंध में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमिटी के कार्यालय साचिव नलिन कुमार द्वारा स्पष्ट निर्देश जारी किया गया है। जिससे यह तो स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी अब संगठन में अनुशासनहीनता को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है।
