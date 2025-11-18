Bihar Politics: कांग्रेस ने पूर्व मंत्रियों, विधायकों समेत 43 नेताओं को थमाया कारण बताओ नोटिस, मंडराया 6 साल के निष्कासन का खतरा

प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति के अध्यक्ष कपिलदेव प्रसाद यादव ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि पार्टी अनुशासन और एकता सर्वोच्च प्राथमिकता है, और इसे क्षति पहुंचाने वाले किसी भी कृत्य को गंभीरता से लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन्हें नोटिस जारी किया गया है उनके द्वारा मीडिया सहित अन्य सार्वजनिक मंचों पर पार्टी की आधिकारिक लाइन से हटकर बयान दिए गए थे, जिससे पार्टी की छवि, प्रतिष्ठा तथा चुनावी प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।