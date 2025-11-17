लालू परिवार में अब भाभी VS ननद, रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी की पत्नी रेचल पर भी लगाए आरोप

रोहिणी आचार्य एवं तेजस्वी यादव के साथ राजश्री (रेचल)
लालू यादव परिवार का अंदरूनी कलह अब पूरी तरह खुल कर सामने आ गया है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने परिवार छोड़ने के बाद पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, सांसद संजय यादव और रमीज नेमत पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अब इस विवाद में तेजस्वी यादव की पत्नी रेचल (राजश्री यादव) का नाम भी सामने आया है। रोहिणी ने कहा कि उनके साथ क्या हुआ ये तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी अच्छे बता सकते हैं।
रोहिणी ने आरोप लगाया कि तेजस्वी और उनके करीबियों ने परिवार और पार्टी में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए रिश्तों को तोड़ा-फोड़ा है और इसका असर सीधे परिवार के दूसरे सदस्यों पर पड़ा है। उन्होंने कहा, 'तेजस्वी और उनकी पत्नी रेचल से पूछिए कि असल में समस्या कहां से शुरू हुई और परिवार के टूटने की वजह क्या है'। रोहिणी ने अपनी बात भावनात्मक अंदाज़ में सामने रखते हुए कहा कि पिता के जीवन को बचाने के लिए उन्होंने अपनी किडनी दान की, लेकिन इसके बावजूद उन्हें गालियां, आरोप और अपमान झेलना पड़ा।
दरअसल, चर्चा ऐसी है कि शादी के बाद तेजस्वी यादव परिवार से दूर होने लगे और बाहरी लोगों पर ज्यादा भरोसा करने लगे। रोहिणी ने भी इस पूरे विवाद के लिए रेचल (राजश्री यादव) को जिम्मेदार ठहराया है। रोहिणी को लगता है कि रेचल की वजह से तेजस्वी यादव परिवार से दूर हो गए।
लालू यादव के पारिवारिक सूत्रों के अनुसार, चुनाव नतीजे के बाद लालू यादव के घर में उदासी थी. 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास पर पूरा परिवार इकट्ठा था. खुद लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी रेचल, रोहिणी आचार्य, रागिनी यादव और राजलक्ष्मी आदि उसी घर में मौजूद थे।
इस दौरान चुनाव में मिली करारी हार पर बात शुरू हुई और संजय यादव पर पहुंच गई। संजय यादव पर सवाल खड़ा करते हुए कहा गया कि जो लोग पार्टी को अपने हिसाब से चला रहे थे, सारे फ़ैसले ले रहे थे उन्हें हार की भी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। इसपर तेजस्वी यादव भड़क गए। रोहिणी ने तेजस्वी से कहा, ‘जब कोई संजय यादव पर सवाल उठाता है तो तुम इसे पर्सनली क्यों लेते हो?’ ये सुनकर तेजस्वी यादव आग बबूला हो गए।
घर में हुई लड़ाई के बाद रोहिणी आचार्य ने शनिवार को पार्टी और परिवार से नाता तोड़ने के ऐलान कर दिया और दिल्ली चली गई। फिर रविवार को अपनी पीड़ा का इजहार करते हुए उन्होंने कई सनसनीखेज आरोप लगाए। रोहिणी ने कहा कि उन्हें गंदी किडनी देने का ताना दिया गया और उन पर करोड़ों रुपए और टिकट लेने के बाद किडनी लगवाने का झूठा आरोप लगाया गया। उन्होंने कहा कि उन्हें गंदी कहकर गालियां दी गईं और मारने के लिए चप्पल उठाई गई।
रोहिणी ने आरोप लगाया कि तेजस्वी, उनकी पत्नी रेचल, संजय यादव और रमीज ने मिलकर उन्हें अपमानित किया और उनसे उनका मायका छुड़वाया। रोते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें मां-बाप और बहनों को छोड़कर जाना पड़ा और लालू-राबड़ी की इस बेटी को 'अनाथ' बना दिया गया है। रोहिणी ने कहा, "आप हर सवाल का जवाब तेजस्वी, उनकी पत्नी रेचल और संजय, रमीज से पूछिए… उन्हीं लोगों ने मुझे परिवार से निकाला है क्योंकि उन लोगों को कोई रिस्पॉन्सबिलिटी नहीं लेनी है।"
