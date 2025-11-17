लालू परिवार में अब भाभी VS ननद, रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी की पत्नी रेचल पर भी लगाए आरोप

रोहिणी ने आरोप लगाया कि तेजस्वी और उनके करीबियों ने परिवार और पार्टी में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए रिश्तों को तोड़ा-फोड़ा है और इसका असर सीधे परिवार के दूसरे सदस्यों पर पड़ा है। उन्होंने कहा, 'तेजस्वी और उनकी पत्नी रेचल से पूछिए कि असल में समस्या कहां से शुरू हुई और परिवार के टूटने की वजह क्या है'। रोहिणी ने अपनी बात भावनात्मक अंदाज़ में सामने रखते हुए कहा कि पिता के जीवन को बचाने के लिए उन्होंने अपनी किडनी दान की, लेकिन इसके बावजूद उन्हें गालियां, आरोप और अपमान झेलना पड़ा।