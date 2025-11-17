‘लालू यादव को परिस्थितियों ने बनाया था CM…’ RJD की हार से भड़के शिवानंद तिवारी ने खोले कई पुराने राज

बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद से राज्य की सियासत में सबसे अधिक चर्चा लालू यादव के परिवार की हो रही है। एक ओर जहां लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने परिवार और राजनीति छोड़ दी, वहीं दूसरी और राजद के पुराने और वरिष्ठ नेता लगातार लालू यादव परिवार पर हमलावर हैं। इसी कड़ी में वरिष्ठ समाजवादी नेता और पूर्व RJD उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने एक लंबी और बेहद तीखी फेसबुक पोस्ट लिखी। तिवारी ने इस पोस्ट में न सिर्फ बिहार चुनाव को ऐतिहासिक मोड़ बताया, बल्कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के राजनीतिक सफ़र और निर्णयों पर खुलकर टिप्पणी भी की।