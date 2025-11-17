बिहार चुनाव रिजल्ट के बाद फिर चर्चा में नीतीश कुमार के बेटे निशांत, NDA की जीत पर दिया बड़ा बयान

इस चुनाव में एनडीए को 202 सीटों का विशाल जनादेश मिला, जबकि महागठबंधन 35 सीटों पर सिमट गई। इस जीत पर निशांत कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बिहार की जनता को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि यह जीत नीतीश कुमार के 20 साल के विकास कार्यों का सम्मान है। उन्होंने कहा, "मैं बिहार की जनता को धन्यवाद देता हूं। हमें उम्मीद थी और नतीजे उम्मीद से कहीं अधिक बेहतर आए हैं। इसका सारा श्रेय जनता को जाता है। एनडीए की सरकार बनने जा रही है, लोगों का बहुत- बहुत आभार।” उन्होंने यह भी जोड़ा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि मुख्यमंत्री आगे भी जनता के विश्वास को बनाए रखेंगे और विकास की नीति जारी रहेगी।