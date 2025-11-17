साला, समधी, बेटा और अब बेटी… नई नहीं है लालू यादव परिवार में तकरार की कहानी

लालू यादव ने जब 2018 में तेज प्रताप यादव की शादी चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या राय से कराई, तो किसी को पता नहीं था कि यह विवाह परिवार के लिए कितना नुकसानदेह साबित होगा। कुछ ही महीनों में दोनों का रिश्ता कोर्ट तक पहुंचा और तलाक की नौबत आ गई। इसी के बाद समधी के साथ लालू यादव का रिश्ता सियासी तल्खी में बदल गया। तलाक और उत्पीड़न के आरोपों के बाद चंद्रिका राय ने आरजेडी छोड़ दी और 2020 में जदयू (JDU) में शामिल हो गए। उन्होंने अपनी बेटी के समर्थन में एनडीए के लिए प्रचार किया, जिससे पारिवारिक विवाद एक खुला सियासी टकराव बन गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी के लिए प्रचार किया, जो रोहिणी आचार्य (लालू की बेटी, आरजेडी उम्मीदवार) के विरोधी थे।