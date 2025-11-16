तेजस्वी और रोहिणी में तू, तू, मैं, मैं… पर चिराग पासवान ने की टिप्पणी, कहा- वह मेरे परिवार का हिस्सा, बेटियों के लिए ससुराल में…

चिराग पासवान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनके और यादव परिवार के बीच स्नेह और सम्मान का रिश्ता रहा है, इसलिए वह इस विवाद पर बयानबाज़ी को सही नहीं मानते। उन्होंने कहा, "मैं इस मामले पर राजनीतिक टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि वह परिवार मेरा भी परिवार है। राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन आदरणीय लालू जी और उनका परिवार, मैंने हमेशा अपना ही माना है। जब परिवार के भीतर तनाव होता है, उसका असर सबसे ज्यादा मन और स्वास्थ्य पर पड़ता है। मैं इस पीड़ा को समझ सकता हूं।"