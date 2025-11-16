सोशल मीडिया पर अचानक ट्रेंड हुआ #Dumraon_का_दुलरुआ, जानें कौन हैं राहुल कुमार जिन्हें मिला ये अनोखा टाइटल

डुमराव विधानसभा सीट पर इस चुनाव में मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। जदयू के राहुल कुमार सिंह और सीपीआई (माले) प्रत्याशी डॉ. अजीत कुमार सिंह के बीच वोटों की गिनती हर राउंड में कांटे की टक्कर देती रही। कभी माले प्रत्याशी आगे होते, तो कभी जदयू। लेकिन अंतिम राउंड में बाजी मारी राहुल कुमार ने, जिन्होंने महज 2,105 वोटों के करीबी अंतर से जीत हासिल की। राहुल कुमार सिंह को कुल 79,411 मत प्राप्त हुए। जबकि दूसरे नंबर पर रहे अजीत कुमार सिंह को 77,306 मतों से संतोष करना पड़ा। इस करीबी जीत के बाद ही लोगों ने उन्हें "डुमराव का दुलरुआ" कहना शुरू किया।