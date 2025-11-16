पटना में 8 मिनट तक ताबड़तोड़ चलीं गोलियां, एनकाउंटर में पुलिस ने मोस्ट वांटेड अपराधी को मारी गोली

पटना के ग्रामीण एसपी अपराजित लोहान
पटना के खुशरूपुर थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात पुलिस और अपराधी के बीच हुए एनकाउंटर ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। खुशरूपुर के शेख मोहम्मदपुर फोरलेन के पास हुई इस कार्रवाई में 25 हजार के इनामी और मोस्ट वांटेड अपराधी मिथुन को पुलिस ने जवाबी गोलीबारी में घायल कर काबू कर लिया। यह ऑपरेशन लगभग 8 मिनट चला, जिसमें दोनों तरफ से लगातार गोलीबारी होती रही।
पुलिस को पहले से जानकारी मिली थी कि मिथुन किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की तैयारी में है। सूचना की पुष्टि होते ही खुशरूपुर थाने की टीम ने रात में ही इलाके को चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस मिथुन से सरेंडर करवाना चाहती थी। लेकिन स्थिति ऐसी बनी की दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी और पुलिस ने मिथुन को धर दबोचा।
रात 10:15 बजे खुशरूपुर एसएचओ के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीम ने आरोपी को सरेंडर करने का अंतिम मौका दिया। लेकिन 10:20 बजे ही मिथुन ने दो राउंड फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस ने कंट्रोल्ड रिटर्न फायरिंग की, जो लगभग 10:28 बजे तक जारी रही। फायरिंग के दौरान मिथुन के पैर में गोली लगी और वह सड़क किनारे गिर पड़ा। पुलिस की टीम ने उसे तत्काल काबू किया और सुरक्षा घेरे में एनएमसीएच अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक उसकी स्थिति फिलहाल स्थिर है। मौके से पुलिस ने एक पिस्टल, मोबाइल फोन और संदिग्ध सामान भी जब्त किया है।
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार मिथुन पर हत्या के प्रयास, लूट, डकैती और अवैध हथियार रखने जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं। वह सालिमपुर के मझौली का निवासी है और बिहार के अलावा झारखंड में भी कई मामलों में वांछित बताया गया है। पिछले महीने रामकृष्णानगर पिपरा डबल मर्डर केस में भी उसका नाम सामने आया था। वह गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदलता रहता था।
पिछले दो महीनों से पटना और आसपास के जिलों में पुलिस द्वारा कंट्रोल्ड एनकाउंटर रणनीति अपनाई जा रही है। इसमें अपराधियों को पहले सरेंडर का मौका दिया जाता है, लेकिन गोलीबारी की स्थिति में "डिजेबल टारगेट" टेक्निक लागू की जाती है, जिससे आरोपी गिरफ्तार हो सके और नेटवर्क भी उजागर किया जा सके। इस रणनीति के चलते कई छोटे और मध्यम स्तर के अपराधी लोकेशन बदलने और छिपने को मजबूर हो गए हैं।
पटना के ग्रामीण एसपी अपराजित लोहान ने बताया कि पुलिस को खुफिया सूचना मिली थी, जिसके आधार पर खुशरूपुर थानाध्यक्ष की टीम ने शेखमुहम्मदपुर फोर लेन पर दबिश दी। वहां से 25 हज़ार रुपये के इनामी बदमाश मिथुन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, जिस पर बिहार और झारखंड में कई बड़े मुकदमे दर्ज थे। पूछताछ के दौरान मिथुन ने पुलिस को वह जगह बताई, जहां उसने एक वारदात में इस्तेमाल हथियार छिपाया था।
जब पुलिस की टीम उसे लेकर उस जगह पहुंची, तो मिथुन ने अचानक छिपे हुए हथियार से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने अपनी जान बचाने के लिए फौरन जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक गोली बदमाश के पैर में लगी और वह घायल हो गया। घायल बदमाश को तुरंत एनएमसीएच अस्पताल भेज दिया गया है। इस मुठभेड़ में खुशरूपुर के थानेदार और एक स्थानीय चौकीदार भी जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। पुलिस इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।
