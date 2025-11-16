पटना में 8 मिनट तक ताबड़तोड़ चलीं गोलियां, एनकाउंटर में पुलिस ने मोस्ट वांटेड अपराधी को मारी गोली

रात 10:15 बजे खुशरूपुर एसएचओ के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीम ने आरोपी को सरेंडर करने का अंतिम मौका दिया। लेकिन 10:20 बजे ही मिथुन ने दो राउंड फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस ने कंट्रोल्ड रिटर्न फायरिंग की, जो लगभग 10:28 बजे तक जारी रही। फायरिंग के दौरान मिथुन के पैर में गोली लगी और वह सड़क किनारे गिर पड़ा। पुलिस की टीम ने उसे तत्काल काबू किया और सुरक्षा घेरे में एनएमसीएच अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक उसकी स्थिति फिलहाल स्थिर है। मौके से पुलिस ने एक पिस्टल, मोबाइल फोन और संदिग्ध सामान भी जब्त किया है।