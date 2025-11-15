‘वो फिल्मों में काम करें, मैं जनता की सेवा करूंगी’, खेसारी को हराने के बाद पहली बार बोलीं छोटी कुमारी

छोटी कुमारी ने कहा कि लोग भले ही चुनाव को चुनौतीपूर्ण बता रहे थे, लेकिन उनके लिए मुकाबले में कोई कठिनाई नहीं थी। उन्होंने कहा कि वे विकास के मुद्दों के साथ जनता के बीच गई थीं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन और आशीर्वाद ने उनके जीत को मजबूत आधार दिया। उन्होंने दावा किया कि जीत को लेकर उन्हें पहले से ही पूरा भरोसा था।