‘वो फिल्मों में काम करें, मैं जनता की सेवा करूंगी’, खेसारी को हराने के बाद पहली बार बोलीं छोटी कुमारी

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के साथ छोटी कुमारी (फोटो - दिलीप जायसवाल X)
छपरा विधानसभा सीट से चुनाव जीतने वाली भाजपा प्रत्याशी छोटी कुमारी ने शनिवार को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से मुलाकात की। इस दौरान पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। दिलीप जायसवाल ने उन्हें जीत की बधाई दी और भविष्य की राजनीतिक यात्रा के लिए शुभकामनाएं दीं। मुलाकात के बाद छोटी कुमारी ने चुनाव में हुई अपनी जीत पर प्रतिक्रिया दी।
छोटी कुमारी ने कहा कि लोग भले ही चुनाव को चुनौतीपूर्ण बता रहे थे, लेकिन उनके लिए मुकाबले में कोई कठिनाई नहीं थी। उन्होंने कहा कि वे विकास के मुद्दों के साथ जनता के बीच गई थीं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन और आशीर्वाद ने उनके जीत को मजबूत आधार दिया। उन्होंने दावा किया कि जीत को लेकर उन्हें पहले से ही पूरा भरोसा था।
छपरा से खेसारी लाल यादव को मात देने के बाद उन्होंने विपक्षी उम्मीदवार के जनसंपर्क और रैलियों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि खेसारी की सभाओं में भीड़ तो थी, लेकिन उन भीड़ में ज्यादातर ऐसे युवा थे जो वोटर नहीं थे। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया की लोकप्रियता और जमीन पर वोट बैंक, दोनों अलग बातें हैं। जरूरी नहीं की सभा में उमड़ी भीड़ वोट में बदले।
छोटी कुमारी ने आरोप लगाया कि खेसारी लाल यादव ने राम मंदिर के मुद्दे पर नकारात्मक रुख अपनाया था। उन्होंने कहा, “वे मंदिर नहीं कॉलेज और अस्पताल बनाना चाहते थे। अब बनाएं। जनता ने उन्हें जवाब दे दिया।” इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने खुद विकास के मुद्दे को प्राथमिकता दी थी और जनता ने उसी सोच को समर्थन दिया।
खेसारी लाल पर कटाक्ष करते हुए छोटी कुमारी ने कहा कि वे कला और मनोरंजन की दुनिया से जुड़े हैं और वहीं अच्छा कर सकते हैं, जबकि जनता की सेवा की जिम्मेदारी अब उनकी है। उन्होंने साफ कहा कि वे विधानसभा में जनता, विकास और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं।
प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने शनिवार को सभी नव-निर्वाचित विधायकों के साथ मुलाकात कर शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि यह जीत जनता के विश्वास और विकास की राजनीति की जीत है, और अब पार्टी अपने विज़न को और गति देगी।
