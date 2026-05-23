प्रशांत किशोर आश्रम शिफ्ट, जनसुराज अध्यक्ष उदय सिंह ने लिया राजनीतिक ब्रेक, बिहार की सियासत गरमाई

प्रशांत किशोर के आश्रम शिफ्ट होने के बाद जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद उदय सिंह ने राजनीति से एक साल का ब्रेक लेने की घोषणा कर दी है। उदय सिंह के इस फैसले से बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है। दो दिन पहले ही प्रशांत किशोर शेखपुरा हाउस छोड़कर आश्रम में शिफ्ट हुए थे। इससे पहले वह उदय सिंह के शेखपुरा हाउस में ही रह रहे थे। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में दोनों घटनाओं को जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि उदय सिंह ने इसे पूरी तरह निजी फैसला बताया है। उन्होंने कहा कि कुछ व्यक्तिगत कारणों से वह एक साल तक सक्रिय राजनीति से दूरी बना रहे हैं।