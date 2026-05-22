Video: बेगूसराय में बीच सड़क पर महिला की दबंगई, मामूली टक्कर के बाद ड्राइवर को बेरहमी से पीटा

यह घटना 21 मई की दोपहर की बताई जा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार, टोल प्लाजा के पास अचानक पिकअप वाहन के रुकने से पीछे से आ रही एक कार उससे टकरा गई। टक्कर मामूली थी, लेकिन पुलिस स्टीकर लगी कार से उतरी महिला इस पर काफी आक्रोशित हो गई। आरोप है कि महिला ने बुजुर्ग पिकअप चालक के साथ मारपीट की और उसे भद्दी-भद्दी गालियां दीं। इसके बाद उसने चालक का कॉलर पकड़कर उसे सड़क पर इधर-उधर घसीटा और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की।