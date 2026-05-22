‘तुम बिहारी नहीं दिखती’ कहने वालों को सुमति ने दिया जवाब, खड़ी की अनोखी कंपनी जो बदल रही बिहार की तस्वीर

सुमति का यह प्रयास सिर्फ फैशन ब्रांड तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बना रहा है। उनके साथ काम करने वाले कारीगर कहते हैं कि पहले उनके पास नियमित काम नहीं रहता था और मेहनत के बदले नाममात्र के पैसे मिलते थे। लेकिन जब से वो 'Bihart' से जुड़े हैं, उन्हें नियमित काम मिल रहा है। अब एक मीटर सुजनी कला के काम के लिए 1,200 रुपये तक की निश्चित आय समय पर हो जाती है। इसके अलावा, सुमति का यह ब्रांड पर्यावरण के प्रति भी पूरी तरह जिम्मेदार है। यह एक जीरो वेस्ट कंपनी है, जो सिल्क और खादी के बचे हुए कतरनों व टुकड़ों को अपसाइकल कर खूबसूरत क्रॉप टॉप और कुशन कवर्स तैयार करती है।