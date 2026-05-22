बिहार में हर साल 20 हजार शिक्षक भर्ती का ऐलान, 5 साल में 1 लाख नियुक्तियां, TRE विज्ञापन प्रतिवर्ष जुलाई में

शिक्षक बहाली प्रक्रिया को सरकार ने तय समयसीमा में पूरा करने का निर्णय लिया है। इसके तहत हर वर्ष जुलाई महीने में शिक्षक नियुक्ति का विज्ञापन जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में शिक्षा विभाग को एक स्थायी कैलेंडर तैयार करने का निर्देश दिया है। इससे बहाली प्रक्रिया में अनिश्चितता समाप्त होगी और अभ्यर्थियों को पहले से तैयारी का अवसर मिलेगा।