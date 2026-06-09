खान सर विवाद के बीच सम्राट सरकार का बड़ा एक्शन! अब हर छात्र का डेटा होगा प्रशासन के पास, स्कूल टाइम में कोचिंग पर रोक

दरअसल, सरकार ने यह फैसला इस उद्देश्य से लिया है कि स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों की नियमित कक्षाएं प्रभावित न हों। सरकार के निर्देश में स्पष्ट कहा गया है कि स्कूलों और कॉलेजों के निर्धारित शिक्षण समय के दौरान कोई भी कोचिंग संस्थान अपनी कक्षाएं संचालित नहीं कर सकेगा। हालांकि, यह नियम उन छात्रों पर लागू नहीं होगा, जो अपनी स्कूली या कॉलेज शिक्षा पूरी कर चुके हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं।