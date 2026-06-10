10 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

76 साल में पहली बार कांग्रेस का सूपड़ा साफ! बिहार विधान परिषद में विधानसभा कोटे से एक भी MLC नहीं

समीर सिंह का कार्यकाल समाप्त होने के बाद विधान परिषद में कांग्रेस के केवल दो सदस्य रह जाएंगे—मदन मोहन झा और राजीव कुमार। मदन मोहन झा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से और राजीव कुमार बेगूसराय स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र से विधान पार्षद हैं।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Jun 10, 2026

बिहार विधान मंडल

बिहार विधान परिषद

बिहार विधान परिषद चुनाव (Bihar MLC Election 2026) में नामांकन के अंतिम दिन नौ सीटों पर नौ प्रत्याशियों और एक सीट के उपचुनाव के लिए केवल एक प्रत्याशी ने नामांकन किया। इस प्रकार 10 सीटों पर 10 प्रत्याशियों के पर्चा दाखिल करने के साथ ही निर्विरोध चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। सभी 10 प्रत्याशियों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया जाएगा।

हालांकि, 76 साल में यह पहला अवसर होगा जब विधानसभा कोटे से कोई भी विधान पार्षद नहीं पहुंचेगा। समीर कुमार सिंह विधानसभा कोटे से बिहार विधान परिषद के अंतिम सदस्य होंगे। कांग्रेस के बिहार विधानसभा में छह विधायक हैं, लेकिन इनमें से तीन राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग के मामले में फंसे हुए हैं। पार्टी की ओर से इन पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इस मामले में केवल अनुशासन समिति और पार्टी आलाकमान के बीच संवाद जारी है।

MLC सीटों पर खाली हाथ

2010 में कांग्रेस के पास मात्र चार विधायक थे, फिर भी पार्टी ने किसी तरह एक विधान पार्षद की व्यवस्था कर ली थी। लेकिन इस बार छह विधायक होने के बावजूद कांग्रेस एक भी सीट का प्रबंधन नहीं कर पाई। 2010 में कांग्रेस ने आरजेडी के साथ बातचीत के बाद अशोक चौधरी को विधान परिषद भेजने में सफलता हासिल की थी। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि यदि इस बार भी राज्यसभा सीट के बदले विधान परिषद सीट को लेकर बातचीत होती, तो शायद कुछ नतीजा निकल सकता था। लेकिन इस बार कांग्रेस ने न तो राज्यसभा चुनाव में विशेष रुचि दिखाई और न ही विधान परिषद चुनाव में सक्रियता दिखाई। इसी कारण इस बार पार्टी का कोई भी नेता विधान परिषद नहीं पहुंच सका।

विधान परिषद में कांग्रेस कमजोर

समीर सिंह का कार्यकाल समाप्त होने के बाद विधान परिषद में कांग्रेस के मात्र दो ही सदस्य रह जाएंगे—मदन मोहन झा और राजीव कुमार। मदन मोहन झा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य हैं, जबकि राजीव कुमार बेगूसराय स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र से विधान पार्षद हैं। मदन मोहन झा का कार्यकाल वर्ष 2026 में समाप्त होगा, जबकि राजीव कुमार का कार्यकाल वर्ष 2028 तक है।

बिहार में विधान परिषद की स्थापना वर्ष 1921 में हुई थी, लेकिन इसकी वर्तमान संरचना वर्ष 1950 में अस्तित्व में आई। उस समय परिषद की सदस्य संख्या 72 निर्धारित की गई थी। वर्ष 1958 में इसे बढ़ाकर 96 कर दिया गया, लेकिन वर्ष 2000 में झारखंड के अलग होने के बाद इसकी संख्या घटकर 75 रह गई, जो वर्तमान में भी लागू है।

Bihar Politics: मंत्री बने रहेंगे या छोड़ेंगे पद?, जानें दीपक प्रकाश को BJP ने क्यों किया साइडलाइन

ये भी पढ़ें
दीपक प्रकाश

खबर शेयर करें:

Published on:

10 Jun 2026 10:57 am

Hindi News / Bihar / Patna / 76 साल में पहली बार कांग्रेस का सूपड़ा साफ! बिहार विधान परिषद में विधानसभा कोटे से एक भी MLC नहीं

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

फायरिंग विवाद के बाद कोर्ट से राहत, लेकिन बढ़ी मुश्किलें, खान सर के संस्थान पर जांच का साया

khan sir surrenders
पटना

रात में शादी, सुबह घर खाली! शादी के बाद दुल्हन1.10 लाख लेकर परिवार समेत फरार, दूल्हे ने दर्ज कराई शिकायत

rajasthan groom bihar wedding bride
पटना

खान सर विवाद के बीच सम्राट सरकार का बड़ा एक्शन! अब हर छात्र का डेटा होगा प्रशासन के पास, स्कूल टाइम में कोचिंग पर रोक

Samrat Choudhary CM BIHAR
पटना

बिहार एनडीए में बड़ा बदलाव: उपेंद्र कुशवाहा का सियासी दबदबा घटा, सम्राट चौधरी का कद बढ़ा

Upendra Kushwaha
पटना

रौशन आनंद की रिहाई और खान सर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पटना की सड़कों पर उतरे छात्र

patna coaching war
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.