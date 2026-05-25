मोकामा: कौन हैं सोनू-मोनू, जिसके एक फोन पर हो जाता है काम, बाहुबली विधायक अनंत सिंह से विवाद क्यों?

करीब 15 साल पहले ट्रेनों में लूटपाट करने वाला सोनू-मोनू आज बिहार के मोकामा इलाके में आतंक का पर्याय बन चुका है। बताया जाता है कि यूपी के बाहुबली रहे मुख्तार अंसारी के गिरोह से जुड़े रहे सोनू-मोनू अब जदयू के बाहुबली विधायक अनंत सिंह के गढ़ में उन्हें खुली चुनौती देकर अपना गैंग मजबूत करने में जुटे हैं। दोनों भाई मोकामा के पंचमहला ओपी (मरांची थाना) क्षेत्र के जलालपुर गांव के रहने वाले हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार, सोनू और मोनू पहले अनंत सिंह के लिए ही काम किया करते थे, लेकिन बाद में विवाद होने पर दोनों ने अलग होकर अपना गैंग बना लिया।