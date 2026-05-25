25 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

मोकामा: कौन हैं सोनू-मोनू, जिसके एक फोन पर हो जाता है काम, बाहुबली विधायक अनंत सिंह से विवाद क्यों?

मोकामा के कुख्यात गैंगस्टर सोनू-मोनू के घर छापेमारी के दौरान पुलिसकर्मियों की तलाशी का वीडियो वायरल होने पर पटना एसएसपी ने दो पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। दोनों भाई कभी अनंत सिंह (Anant Singh) के करीबी थे, लेकिन बाद में अलग गैंग बनाकर इलाके में दबदबा कायम कर लिया।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

May 25, 2026

mokama gangsters sonu

कुख्यात अपराधी सोनू

बिहार के मोकामा में कुख्यात गैंगस्टर सोनू-मोनू के घर दबिश देने पहुंची पुलिस टीम की उसके गुर्गों द्वारा तलाशी लिए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पटना के एसएसपी ने बड़ा एक्शन लिया है। एसएसपी ने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही और अनुशासनहीनता के आरोप में दो पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। दरअसल, अनंत सिंह के समर्थक और पूर्व सरपंच पर हुई फायरिंग की घटना के बाद पुलिस गैंगस्टर सोनू-मोनू के घर छापेमारी करने पहुंची थी। इसी दौरान पुलिसकर्मियों की तलाशी लिए जाने का वीडियो सामने आया, जिसके बाद पुलिस विभाग की जमकर किरकिरी होने लगी।

कौन हैं सोनू-मोनू

करीब 15 साल पहले ट्रेनों में लूटपाट करने वाला सोनू-मोनू आज बिहार के मोकामा इलाके में आतंक का पर्याय बन चुका है। बताया जाता है कि यूपी के बाहुबली रहे मुख्तार अंसारी के गिरोह से जुड़े रहे सोनू-मोनू अब जदयू के बाहुबली विधायक अनंत सिंह के गढ़ में उन्हें खुली चुनौती देकर अपना गैंग मजबूत करने में जुटे हैं। दोनों भाई मोकामा के पंचमहला ओपी (मरांची थाना) क्षेत्र के जलालपुर गांव के रहने वाले हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार, सोनू और मोनू पहले अनंत सिंह के लिए ही काम किया करते थे, लेकिन बाद में विवाद होने पर दोनों ने अलग होकर अपना गैंग बना लिया।

पुलिस सूत्रों का कहना है कि वर्ष 2017 में दोनों भाइयों ने अनंत सिंह की हत्या के लिए 50 लाख रुपये की सुपारी ली थी, हालांकि वे अपने मंसूबे में सफल नहीं हो सके। इसके बाद से दोनों पक्षों के बीच दुश्मनी लगातार बढ़ती गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि हाल के वर्षों में दोनों एक-दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके हैं।

एक फोन पर होता है काम

सोनू-मोनू का क्षेत्र में प्रभाव बढ़ने के बाद दोनों भाइयों ने बाहुबली विधायक अनंत सिंह की तर्ज पर अपने घर पर जनता दरबार लगाना शुरू कर दिया। धीरे-धीरे इसकी चर्चा दूर-दूर तक फैलने लगी। उनके जनता दरबार में ऐसे लोग भी पहुंचने लगे, जिनकी समस्याएं विभागीय अधिकारी नहीं सुनते थे। आरोप है कि दोनों भाई फरियादियों की समस्याओं के समाधान के लिए मोकामा प्रखंड और अंचल कार्यालय के अधिकारियों व कर्मचारियों को फोन कर तुरंत काम करने का दबाव बनाते थे।

स्थानीय लोगों के अनुसार, दोनों भाइयों का इतना प्रभाव था कि उनके फोन की घंटी बजते ही अधिकारी फरियादियों की समस्याओं के समाधान में जुट जाते थे। इसी वजह से इलाके में उनकी छवि “हीरो” जैसी बन गई और उनके घर पर सुबह से ही फरियादियों की लंबी कतार लगने लगी।

ये भी पढ़ें

कुख्यात सोनू-मोनू को पकड़ने पहुंची पुलिस, तो एंट्री से पहले गैंग मेंबर्स ने ही ले ली पुलिसवालों की तलाशी
पटना
mokama gangster sonu monu house viral video

खबर शेयर करें:

Updated on:

25 May 2026 09:28 am

Published on:

25 May 2026 09:07 am

Hindi News / Bihar / Patna / मोकामा: कौन हैं सोनू-मोनू, जिसके एक फोन पर हो जाता है काम, बाहुबली विधायक अनंत सिंह से विवाद क्यों?

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

होटल में पिता के सामने बेटी से छेड़खानी! FIR के बाद आरोपी की धमकी, कहा- केश लड़ने पटना ही न आयेगा

patna hotel molestation case
पटना

कौन हैं गैंगस्टर सोनू-मोनू? जिनके घर के बाहर पुलिस को देनी पड़ी तलाशी

Sonu Monu gangster Bihar
पटना

देशभर की बड़ी बैंक डकैतियों में बिहार का कनेक्शन, पटना के जेल में बंद गैंगस्टर रच रहे साजिश

Bihar bank robbery gang
पटना

गैंगस्टर को पकड़ने पहुंची पुलिस, तो एंट्री से पहले गैंग मेंबर्स ने ही ले ली तलाशी

mokama gangster sonu monu house viral video
पटना

सीएम सम्राट चौधरी ने ऐसा क्या कह दिया कि भड़क गईं रोहिणी आचार्य?

rohini acharya on samrat choudhary
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.