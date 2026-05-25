IAS रैंक की नौकरी छोड़ने के बाद बने थे मुखिया, जानिए कौन हैं रितु जायसवाल के पति अरुण कुमार

अरुण कुमार की जिंदगी में मोड़ तब आया जब साल 2016 में उनकी पत्नी रितु जायसवाल सीतामढ़ी जिले की बेहद पिछड़ी सिंहवाहिनी पंचायत की मुखिया चुनी गईं। रितु दिल्ली की ऐश-ओ-आराम की जिंदगी छोड़ गांव में बुनियादी बदलाव लाने में जुट गईं। पत्नी गांव में रहकर संघर्ष कर रही थी और अरुण कुमार दिल्ली के दफ्तरों में थे। अपनी पत्नी के सामाजिक संकल्पों में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए अरुण कुमार ने एक फैसला लिया। उन्होंने साल 2018 में अपने करियर के करीब 12 साल बाकी रहते हुए भी IAS रैंक की नौकरी से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) ले ली और गांव लौट आए।