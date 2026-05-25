गैंगस्टर के घर पुलिस की तलाशी पर मंत्री का अजीब बयान, बोले- खुद को चेक कराना पुलिस का नियम

उन्होंने कहा, 'नियम के तहत जब कोई किसी की तलाशी लेने जाता है, तो पहले खुद की तलाशी देनी होती है। पुलिस कहीं भी रेड के लिए जाती है तो ये नियम है कि वो अपनी तलाशी देती है। जिसके घर गए हैं, उन्हें ये जानने का अधिकार है कि पुलिस के पास कोई संदिग्ध सामान तो नहीं है। जिस तरह से इस मामले को दिखाया जा रहा है, वैसी कोई बात नहीं है। अगर कोई गलत काम किया है तो कार्रवाई होगी। वहां पुलिस वालों को क्यों सस्पेंड किया गया है, इसे वहां के अफसर देख रहे होंगे।'