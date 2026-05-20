पटना में BPSC TRE-4 की वैकेंसी पर बवाल; पुलिस ने प्रदर्शन कर रही महिलाओं को घसीटा, छात्रों को हिरासत में लिया

BPSC TRE-4 Protest: बिहार की राजधानी पटना की सड़कें आज एक बार फिर जंग के मैदान में तब्दील हो गईं, जब शिक्षक भर्ती परीक्षा (BPSC TRE-4) की नई वैकेंसी और आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी करने की मांग लेकर अभ्यर्थी सड़क पर उतरे। अभ्यर्थियों ने पटना कॉलेज कैंपस से प्रदर्शन की शुरुआत की । हालांकि, प्रशासन ने छात्रों के इस आंदोलन को दबाने के प्रयास में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने बल का प्रयोग किया, जिसमें महिला अभ्यर्थियों को सड़कों पर घसीटे जाने की भी तस्वीरें सामने आई हैं।