बिहार में ‘एनकाउंटर पॉलिटिक्स’: तेजस्वी ने कहा ‘क्या जाति देखकर हो रही कार्रवाई?’,सम्राट के मंत्री बोले- ‘ये तो शुरुआत है’

Encounter Politics बीजेपी ने मंगलवार को तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में इस समय “ऑपरेशन लंगड़ा” चल रहा है और वे अपने लोगों को मर्यादा में रहने की सलाह दें। इसके कुछ देर बाद हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संतोष सुमन ने भी कहा कि “तेजस्वी जी, बिहार अब बदल चुका है। अपने लोगों से संयम बरतने को कहिए।” इसके बाद बुधवार को तेजस्वी यादव ने बिहार में बढ़ते अपराध के आंकड़े जारी करते हुए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जाति देखकर बिहार में एनकाउंटर करवा रहे हैं। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने वाले अपराधियों का एनकाउंटर कब होगा। तेजस्वी के इस बयान पर सम्राट चौधरी के मंत्री ने बिना नाम लिए जवाब देते हुए कहा, “यह तो सिर्फ शुरुआत है।” इसके बाद बिहार की राजनीति में सियासी पारा और चढ़ गया।