IPL में वैभव सूर्यवंशी, साकिब हुसैन, अनुकूल रॉय, मुकेश कुमार और ईशान किशन ने बदली बिहार क्रिकेट की तस्वीर…

IPL में बिहार के वैभव सूर्यवंशी, साकिब हुसैन, अनुकूल रॉय, मुकेश कुमार और ईशान किशन ने क्रिकेट की तस्वीर बदल दी है। छोटे शहरों से आने वाले इन खिलाड़ियों के छक्कों और चौकों की खूब चर्चा हो रही है। IPL ने वैभव और साकिब को रातों-रात शोहरत दिलाई, ठीक वैसे ही जैसे कोलकाता नाइट राइडर्स के अनुकूल रॉय, दिल्ली कैपिटल्स के मुकेश कुमार और सनराइजर्स हैदराबाद के ईशान किशन को पहचान मिली। बिहार के पाँच खिलाड़ियों का IPL में खेलना राज्य क्रिकेट के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।