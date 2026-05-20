IPL में वैभव सूर्यवंशी, साकिब हुसैन, अनुकूल रॉय, मुकेश कुमार और ईशान किशन ने बदली बिहार क्रिकेट की तस्वीर…

सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज ईशान किशन RCB खिलाफ शॉट खेलते हुए (फोटो क्रेडिट-IPL/BCCI)
IPL में बिहार के वैभव सूर्यवंशी, साकिब हुसैन, अनुकूल रॉय, मुकेश कुमार और ईशान किशन ने क्रिकेट की तस्वीर बदल दी है। छोटे शहरों से आने वाले इन खिलाड़ियों के छक्कों और चौकों की खूब चर्चा हो रही है। IPL ने वैभव और साकिब को रातों-रात शोहरत दिलाई, ठीक वैसे ही जैसे कोलकाता नाइट राइडर्स के अनुकूल रॉय, दिल्ली कैपिटल्स के मुकेश कुमार और सनराइजर्स हैदराबाद के ईशान किशन को पहचान मिली। बिहार के पाँच खिलाड़ियों का IPL में खेलना राज्य क्रिकेट के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।
2003 से 2018 तक बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के निलंबित रहने के दौरान राज्य के क्रिकेट को भारी नुकसान हुआ और कई खिलाड़ी बेहतर अवसरों की तलाश में दूसरे राज्यों में चले गए। इसी दौरान ईशान किशन झारखंड चले गए और वहां के कप्तान बने, जबकि मुकेश कुमार और आकाश दीप बंगाल चले गए। अनुकूल रॉय ने भी बेहतर सुविधाओं के लिए झारखंड का रुख किया।
हालांकि, इन खिलाड़ियों ने बिहार में नई पीढ़ी के क्रिकेटरों को प्रेरित किया है। वैभव सूर्यवंशी ने शुरुआती दिनों में हर हफ्ते समस्तीपुर के ताजपुर से पटना तक लगभग 100 किलोमीटर का सफर कर प्रशिक्षण लिया, जबकि साकिब हुसैन ने कम उम्र में ही क्रिकेट की दुनिया में कदम रखा और कई संघर्षों का सामना किया। BCA के पूर्व अध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी ने कहा कि आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट में बिहार के खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिलेगा।
बिहार के सबसे मशहूर क्रिकेटर ईशान किशन भले ही झारखंड के लिए खेलते हैं, लेकिन बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने भारत की 2026 टी20 वर्ल्ड कप जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने झारखंड और सनराइजर्स हैदराबाद दोनों टीमों की कप्तानी करते हुए अपनी नेतृत्व क्षमता का लोहा मनवाया है।
गोपालगंज के इस सीमर (तेज गेंदबाज) का सपना भारतीय सेना में शामिल होना था, लेकिन इस सीज़न में उन्होंने अपनी गेंदबाजी से स्टंप्स उखाड़ दिए हैं, पैड्स पर ज़ोरदार गेंदें मारी हैं और बल्ले के किनारों को छुआ है। उनके पास परेशान करने वाली गति है, और वह गेंद को दोनों तरफ सटीक तरीके से सीम कराने की क्षमता रखते हैं।
मुकेश कुमार ने तेज गेंदबाज लगभग क्रिकेट छोड़ ही दिया था और अपने पिता की मदद के लिए कोलकाता चले गए थे, जो एक टैक्सी सर्विस चलाते थे। लेकिन फिर, दिल्ली कैपिटल्स ने 2023 की नीलामी में उन्हें 5 करोड़ रुपये में खरीदा; इसके बाद उसी फ्रेंचाइजी ने 'राइट टू मैच' कार्ड का इस्तेमाल किया और इस साल उनकी सेवाएं लेने के लिए 8 करोड़ रुपये खर्च किए।
समस्तीपुर के 15 साल के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के नाम पहले ही कई रिकॉर्ड दर्ज हैं। बिहार और विश्व क्रिकेट दोनों का भविष्य माने जाने वाले इस बाएं हाथ के बल्लेबाज में अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा आक्रामकता और शांति का मेल है। वह सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वालों की सूची में सबसे ऊपर हैं (12 मैचों में 43 छक्के) और IPL में दो शतक भी जड़ चुके हैं।
भारत की 2018 U19 वर्ल्ड कप जीत में संयुक्त रूप से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले इस 27 साल के खिलाड़ी ने लीग में अपने ऑलराउंडर प्रदर्शन को पूरी तरह से दोहराया नहीं है। लेकिन उनकी क्षमता—किफ़ायती बाएं हाथ के स्पिनर, ज़ोरदार बल्लेबाजी और शानदार फील्डिंग—ने फ्रेंचाइजी को अपनी ओर आकर्षित किया है।
रांची में भारत और इंग्लैंड के बीच चौथे टेस्ट मैच के दौरान, एक सपाट पिच पर भी आकाश दीप इंग्लैंड के बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। पिछले सीज़न में बर्मिंघम में उनके 10 विकेटों के प्रदर्शन को इंग्लैंड के खिलाफ भारत के बेहतरीन गेंदबाजी प्रदर्शनों में से एक माना जाएगा। मज़बूत कलाइयों के धनी, उनकी खतरनाक इन-स्विंग गेंदें बल्लेबाजों को खूब परेशान करती हैं।
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