पूर्णिया में कोल्ड ड्रिंक कहकर 7 साल की छात्रा को पिला दिया पेशाब, ग्रामीणों के हंगामे के बाद हेडमास्टर गिरफ्तार

दर्ज प्राथमिकी (कांड संख्या-69/2026) के अनुसार, सिंधिया पंचायत के वार्ड संख्या-7 स्थित बजरंग बली टोला की रहने वाली 7 वर्षीय मासूम हर रोज की तरह सुबह स्कूल पढ़ने गई थी। लगभग सुबह साढ़े नौ बजे बच्ची अचानक रोते और चिल्लाते हुए दौड़कर अपने घर पहुंची। बच्ची की हालत देखकर जब उसकी मां ने रोने का कारण पूछा, तो बच्ची ने रोते हुए बताया कि स्कूल के हेडमास्टर साहब ने उसे अपने पास बुलाया और एक बोतल दिखाते हुए कहा कि यह ठंडा (कोल्ड ड्रिंक) है, पीकर देखो। मासूम बच्ची गुरु जी की बात पर भरोसा कर गई, जिसके बाद प्रधानाध्यापक ने उसे बोतल के ढक्कन में डालकर पेशाब पिला दिया।