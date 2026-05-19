कहीं गैंगरेप तो कहीं चेहरे पर एसिड, चंद दिनों में बिहार में दुष्कर्म के 50 से ज्यादा केस; तेजस्वी यादव ने जारी की लिस्ट

सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर तेजस्वी यादव ने सीएम सम्राट चौधरी और राज्य सरकार पर तंज कसते हुए लिखा कि महज छह महीनों के भीतर दोबारा बनी नई सरकार के 'नए सम्राट' के सानिध्य में अपराधी पूरी तरह बेखौफ हो चुके हैं, वो अब प्रदेश की माताओं-बहनों और बेटियों पर कहर बनकर टूट रहे है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो सूची वे जारी कर रहे हैं, उसमें केवल गंभीर दुष्कर्म और गैंगरेप की घटनाएं शामिल हैं, जबकि छेड़खानी के मामलों को इसमें जोड़ा तक नहीं गया है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि शासन के ढीले रवैये के कारण अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और वे सरेराह या घरों में घुसकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं।