जब विरोधी होकर भी नीतीश कुमार का साथ देते थे विजय चौधरी, पूर्व सीएम ने सदन में खुद सुनाया था किस्सा

भाषण के दौरान नीतीश कुमार ने इस बात पर गहरी प्रसन्नता व्यक्त की थी कि विजय कुमार चौधरी को किसी एक दल ने नहीं, बल्कि पूरे सदन ने सर्वसम्मति से अपना अध्यक्ष चुना था। उन्होंने कहा था कि बिहार विधानसभा की यह बेहद गौरवशाली परंपरा रही है कि हम भले ही राजनीतिक मुद्दों पर अलग-अलग विचार रखते हों, विभिन्न विषयों पर हमारी राय अलग हो सकती है, लेकिन सदन की गरिमा बनाए रखने के मकसद से आपसी बातचीत से सर्वसम्मति को बढ़ावा देते हैं और यही लोकतंत्र की जीत है। नीतीश कुमार ने कहा था कि जैसे ही विजय चौधरी के नाम की चर्चा शुरू हुई थी, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी दलों में उनके प्रति एक समान आदर और सम्मान का भाव देखा गया।