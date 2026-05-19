पटना में CMS सिक्योरिटी वैन लूटकांड का खुलासा: पुलिस मुठभेड़ में बदमाश घायल, साथी गिरफ्तार

पटना पुलिस ने मंगलवार सुबह लगातार दूसरे दिन मुठभेड़ की कार्रवाई की। इस एनकाउंटर में कैश वैन से 27 लाख रुपये की लूट का मुख्य आरोपी नीतीश कुमार गोली लगने से घायल हो गया। पटना एसएसपी ने बताया कि लूट की घटना के बाद सिटी एसपी (ईस्ट) के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई स्थानों पर छापेमारी शुरू की। इस दौरान पुलिस ने सूरज पांडेय, आदित्य और रवि कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में मिले इनपुट के आधार पर पुलिस ने मुख्य आरोपी नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश की। इसी दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी कार्रवाई की। इस गोलीबारी में नीतीश कुमार घायल हो गया।