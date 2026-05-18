सीवान एनकाउंटर: 40 लाख की सोना लूट का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल, पैर के आर-पार हुई गोली

सीवान में “ऑपरेशन लंगड़ा” के तहत पुलिस ने सोमवार सुबह 40 लाख रुपये की सोना लूट कांड के एक आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गोली मार दी। गोली आरोपी के पैर को आर-पार कर गई। घायल आरोपी की पहचान सिसवन थाना क्षेत्र के चांदपुर घुरघाट निवासी श्रीनिवास सिंह के 26 वर्षीय बेटे अंकित कुमार सिंह के रूप में हुई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, अंकित कुमार सिंह 6 मई को जीरादेई थाना क्षेत्र के जामापुर बाजार स्थित एक ज्वेलरी दुकान में हुई करीब 40 लाख रुपये की लूट की घटना में शामिल था। घायल आरोपी को बेहतर इलाज के लिए पटना लाया जा रहा है।