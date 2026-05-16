16 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सिवान

पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर भीषण हादसा: सीवान से दिल्ली जा रही कार आजमगढ़ में ट्रेलर से टकराई, 5 लोगों की मौत

Purvanchal Expressway Accident: सीवान से दिल्ली जा रही एक कार शनिवार को पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर आजमगढ़ में खड़े ट्रेलर से टकरा गई। इस हादसे में कार सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

2 min read
Google source verification

सिवान

image

Rajesh Kumar Ojha

May 16, 2026

delhi road accident

पत्रिका फोटो

Purvanchal Expressway Accident बिहार के सीवान से दिल्ली जा रही कार शनिवार को पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर आजमगढ़ में एक ट्रेलर से टकरा गई। इस हादसे में कार सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोग बिहार के सीवान जिले के सिसवन थाना क्षेत्र के ग्यासपुर गांव के रहने वाले थे। स्थानीय लोगों के अनुसार, स्विफ्ट डिजायर कार की रफ्तार करीब 135 किलोमीटर प्रति घंटा थी। मृतकों की पहचान मनीष कुमार श्रीवास्तव (43), कंचन देवी (40) (पत्नी मनीष कुमार श्रीवास्तव), आस्था कुमारी (16) और अदिति (11) (दोनों पुत्रियां) के रूप में हुई है, जबकि एक शव की पहचान अभी नहीं हो सकी है।

कंटेनर से टकराई कार, एक किलोमीटर तक घसीटता रहा वाहन

आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर माइलस्टोन 238 के पास हुए हादसे को लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि यह दुर्घटना चालक को झपकी आने के कारण हुई। बताया जा रहा है कि कार मनीष श्रीवास्तव (38) चला रहे थे, जिन्हें अचानक नींद आ गई, जिससे वाहन सीधे कंटेनर में जा घुसा। हादसे के बाद कंटेनर चालक को भी इसकी जानकारी नहीं हुई और वह कार को करीब एक किलोमीटर तक घसीटता चला गया। बाद में लोगों की सूचना पर पुलिस ने कंटेनर को रुकवाया, तब जाकर उसे हादसे की जानकारी हुई।

परिजनों को दी गई सूचना

कंधरापुर थाना पुलिस के अनुसार, क्रेन की मदद से कार को काटकर उसमें फंसे शवों को बाहर निकाला गया और एंबुलेंस के माध्यम से मोर्चरी भेजा गया। पुलिस ने हादसे की सूचना बिहार के सीवान जिले के सिसवन में रहने वाले मनीष के परिजनों को दे दी है, जिसके बाद परिवार के सदस्य आजमगढ़ के लिए रवाना हो गए हैं। फिलहाल सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों के पहुंचने के बाद शव उन्हें सौंप दिए जाएंगे। पुलिस के अनुसार, कार में सवार सभी लोग बिहार के सीवान में तेरहवीं कार्यक्रम में शामिल होने आए थे और वे फरीदाबाद लौट रहे थे। इसी दौरान पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर राजस्थान नंबर की एक ट्रेलर से उनकी कार की टक्कर हो गई। इस हादसे में कार सवार 2 पुरुष, 1 महिला और 2 बच्चियों की मौत हो गई।

ये भी पढ़ें

पटना में खौफनाक मर्डर मिस्ट्री: हत्या कर शव के किए तीन टुकड़े, सिर की तलाश में जुटी पुलिस
पटना
auto driver chandan

खबर शेयर करें:

Updated on:

16 May 2026 09:59 pm

Published on:

16 May 2026 09:36 pm

Hindi News / Bihar / Siwan / पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर भीषण हादसा: सीवान से दिल्ली जा रही कार आजमगढ़ में ट्रेलर से टकराई, 5 लोगों की मौत

बड़ी खबरें

View All

सिवान

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा के ठिकानों पर पुलिस रेड, जमीन कब्जा और रंगदारी मामले में घिरे विधायक

Shahabuddin son RJD MLA Osama shahab
राज्य

सीवान एनकाउंटर: हर्ष हत्याकांड का मास्टरमाइंड सोनू यादव पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, एक गिरफ्तार

सिवान

सीवान में आर्केस्ट्रा अड्डों पर बड़ी कार्रवाई, 21 नाबालिग बरामद; रैकेट में एजेंट-दलालों की संलिप्तता का खुलासा

देह व्यापार का चौंकाने वाला खुलासा (प्रतीकात्मक फोटो)
सिवान

सीवान में सुबह-सुबह एनकाउंटर: पूर्व एमएलसी के भांजे की हत्या का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में जख्मी

सिवान

गर्लफ्रेंड से नहीं हुई शादी तो नाराज हुआ इंजीनियर, अपने ही परिवार के 8 लोगों को मारा चाकू

bihar news, siwan news, murder news, crime news
सिवान
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.