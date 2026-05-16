पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर भीषण हादसा: सीवान से दिल्ली जा रही कार आजमगढ़ में ट्रेलर से टकराई, 5 लोगों की मौत

कंधरापुर थाना पुलिस के अनुसार, क्रेन की मदद से कार को काटकर उसमें फंसे शवों को बाहर निकाला गया और एंबुलेंस के माध्यम से मोर्चरी भेजा गया। पुलिस ने हादसे की सूचना बिहार के सीवान जिले के सिसवन में रहने वाले मनीष के परिजनों को दे दी है, जिसके बाद परिवार के सदस्य आजमगढ़ के लिए रवाना हो गए हैं। फिलहाल सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों के पहुंचने के बाद शव उन्हें सौंप दिए जाएंगे। पुलिस के अनुसार, कार में सवार सभी लोग बिहार के सीवान में तेरहवीं कार्यक्रम में शामिल होने आए थे और वे फरीदाबाद लौट रहे थे। इसी दौरान पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर राजस्थान नंबर की एक ट्रेलर से उनकी कार की टक्कर हो गई। इस हादसे में कार सवार 2 पुरुष, 1 महिला और 2 बच्चियों की मौत हो गई।