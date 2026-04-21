गर्लफ्रेंड से नहीं हुई शादी तो नाराज हुआ इंजीनियर, अपने ही परिवार के 8 लोगों को मारा चाकू; बुआ की मौत

घर के आंगन में अपनों को तड़पता देख आरोपी दीपक ने खुद के चेहरे और शरीर पर भी चाकू से वार किए। जब वहां मौजूद लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, तो वह भाग निकला। हालांकि, पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस अधीक्षक (SP) पूरन कुमार झा ने घटनास्थल का दौरा किया और घर को सील कर दिया। पुलिस के अनुसार, यह घटना पूरी तरह से 'डिप्रेशन' और 'पारिवारिक कलह' का परिणाम है। दीपक फिलहाल पुलिस हिरासत में है और घायलों का इलाज सदर अस्पताल में जारी है।