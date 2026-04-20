चाची ने पहले भतीजे से किया प्यार, फिर 50000 लौटाने के बहाने कर दी हत्या; 3 बच्चों के सिर से उठा पिता का साया

Bihar News:बिहार के पूर्णिया जिले के अमौर थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक चाची ने अपने ही भतीजे को बेरहमी से पीट-पीटकर मार डाला। हत्या के पीछे का मकसद महज 50000 रुपये का आर्थिक विवाद और उलझे हुए पारिवारिक रिश्ते बताए जा रहे हैं। मृतक की पहचान भालचंद विश्वास (36) के रूप में हुई है, जो पेशे से ट्रैक्टर चालक था। मृतक की पत्नी का आरोप है कि उसके पति का अपनी चाची से अफेयर चल रहा था।