हाथ में तिरंगा और कलाइयों में बेड़ियां… पटना की सड़कों पर उतरीं NDA की महिलाएं, विपक्ष के खिलाफ आक्रोश

इस प्रदर्शन में एक महिला कार्यकर्ता हाथों में लोहे की जंजीरें (सिक्कड़) बांधकर गांधी मैदान स्थित धरना स्थल पर पहुंची। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए महिला ने कहा कि वे अपना अधिकार और सम्मान लेकर रहेंगी. 33 % आरक्षण सरकार को लागू करना होगा. राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जो संसद में इस कानून का विरोध किया उस वजह से औरतों में नाराजगी है और इसलिए ये प्रदर्शन हो रहा है। इस दौरान महिलाएं, 'हम भारत की नारी हैं, हम फूल नहीं चिंगारी हैं!' का नारा भी लगा रही थीं।