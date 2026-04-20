SDPO गौतम ने 5 गर्लफ्रेंड्स पर लुटाई काली कमाई, किसी को थार तो किसी को दिया मकान; EOU की जांच में खुलासा

बिहार के किशनगंज के निलंबित SDPO गौतम कुमार के खिलाफ इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट (EOU) की चल रही जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, उनके गलत कामों के बारे में नई-नई बातें सामने आ रही हैं। जांच में न केवल उनकी करोड़ों की अवैध संपत्ति का पता चल रहा है, बल्कि उनकी अय्याशी की कहानियां भी सामने आ रही हैं। जहां शुरुआती जांच में केवल एक गर्लफ्रेंड होने का पता चला था, वहीं अब जांच से पता चला है कि उनकी पांच महिला साथी थीं। आरोप है कि गौतम ने तस्करों और भू-माफियाओं से वसूली गई करोड़ों रुपये की रकम इन महिला साथियों को ऐशो-आराम और महंगे तोहफे देने पर लुटा दी।