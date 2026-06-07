कोचिंग विवाद और FIR के बीच भावुक हुए खान सर, बताया पिता ने मुश्किल वक्त में कैसे बढ़ाया हौसला

वीडियो में, खान सर ने अपनी सुरक्षा से ज्यादा उस चैरिटी अस्पताल की चिंता जताई जिसे वे चलाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह विवाद सिर्फ कोचिंग सेंटर के दबदबे की लड़ाई नहीं है, बल्कि उस उम्मीद को भी तोड़ने की कोशिश है जिसके तहत गरीब मरीजों का महज 50 रुपये में इलाज किया जा रहा है। खान सर ने आशंका जताई कि उनके विरोधी उनकी तरक्की को रोकने के लिए अस्पताल पर हमला कर सकते हैं। भावुक होते हुए खान सर ने कहा कि आत्मरक्षा में की गई फायरिंग को जिस तरह से घुमाकर पेश किया गया है, उसे देखकर अब ऐसा लगता नहीं है कि ऊपर वाले का दिया यह जीवन ज्यादा दिनों तक चलेगा।