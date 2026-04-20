विजय चौधरी या कोई नया चेहरा? आज तय होगा जदयू विधायक दल का नेता, नीतीश के राज्यसभा जाने से खाली है पद

वैसे तो विधायक दल के नेता के लिए विजय चौधरी का नाम सबसे आगे है, लेकिन वरिष्ठता के नाते बिजेंद्र प्रसाद यादव का नाम भी चर्चाओं से बाहर नहीं है। वहीं, पार्टी का एक वर्ग किसी चौंकाने वाले नाम की भी उम्मीद कर रहा है, ताकि भविष्य की राजनीति के लिए एक नया संदेश दिया जा सके। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद चर्चा थी की निशांत कुमार सरकार में शामिल होंगे और उन्हें ही विधायक दल का नेता चुना जाएगा, हालांकि उन्होंने साफ कर दिया कि फिलहाल वो सरकार में आने के इच्छुक नहीं है, वो अभी जनता के बीच जाएंगे और जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करेंगे।