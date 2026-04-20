20 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

विजय चौधरी या कोई नया चेहरा? आज तय होगा जदयू विधायक दल का नेता, नीतीश के राज्यसभा जाने से खाली है पद

JDU Legislature Party Meeting: जदयू के विधायक दल का नया नेता कौन होगा? इस पर आज विधायक दल की बैठक में हो जाएगा। यह बैठक नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 11 बजे एक अणे मार्ग स्थित आवास पर होगी। 

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Apr 20, 2026

विजय कुमार चौधरी, विजय चौधरी, JDU Legislative Party Meeting, JDU Legislature Party Meeting, JDU Meeting

बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी (फोटो-X@VijayKChy)

JDU Legislature Party Meeting:बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने आज अपने विधायक दल की एक अहम बैठक बुलाई है। नीतीश कुमार के इस्तीफा और राज्यसभा जाने के बाद से यह पद खाली है। जिसके लिए आज एक अणे मार्ग स्थित सरकारी आवास पर मीटिंग होगी। इस मीटिंग में विधायक दल के नए नेता के नाम पर अंतिम मुहर लगेगी।

विजय कुमार चौधरी सबसे आगे

राजनीतिक गलियारों में जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वह है उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी का। सूत्रों के मुताबिक, वह नीतीश कुमार की पहली पसंद हैं। विजय चौधरी को नेता नियुक्त करने के पक्ष में कई मजबूत तर्क हैं। उन्हें नीतीश कुमार के सबसे पुराने और सबसे वफादार सहयोगियों में से एक माना जाता है। इसके अलावा, उनके पास विधानसभा अध्यक्ष और विभिन्न महत्वपूर्ण मंत्रालयों को संभालने का अनुभव है।

बिजेंद्र यादव और अन्य नामों पर भी चर्चा

वैसे तो विधायक दल के नेता के लिए विजय चौधरी का नाम सबसे आगे है, लेकिन वरिष्ठता के नाते बिजेंद्र प्रसाद यादव का नाम भी चर्चाओं से बाहर नहीं है। वहीं, पार्टी का एक वर्ग किसी चौंकाने वाले नाम की भी उम्मीद कर रहा है, ताकि भविष्य की राजनीति के लिए एक नया संदेश दिया जा सके। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद चर्चा थी की निशांत कुमार सरकार में शामिल होंगे और उन्हें ही विधायक दल का नेता चुना जाएगा, हालांकि उन्होंने साफ कर दिया कि फिलहाल वो सरकार में आने के इच्छुक नहीं है, वो अभी जनता के बीच जाएंगे और जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करेंगे।

एक्टिव मोड में नीतीश के बेटे निशांत

इधर, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की भूमिका को लेकर भी पार्टी के अंदर काफी उत्सुकता है। रविवार को निशांत ने जदयू मुख्यालय में मंडल-स्तरीय पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की। जहां संगठन को मजबूत करने पर चर्चा हुई। निशांत कुमार ने बिहार के सभी 38 जिलों के दौरे का ऐलान किया है, जिसे पार्टी के भविष्य के उत्तराधिकारी के तौर पर उनकी तैयारी माना जा रहा है।

नीतीश कुमार करेंगे बैठक की अध्यक्षता

भले ही नीतीश कुमार अब राज्यसभा सदस्य हो गए हों, लेकिन जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष वही हैं और आज की बैठक की अध्यक्षता वे स्वयं करेंगे। पार्टी के नेताओं का मानना है कि विधायक दल का नेता भले ही कोई भी हो, लेकिन जदयू का रिमोट और मार्गदर्शन नीतीश कुमार के पास ही रहेगा। आज की बैठक में वे विधायकों को एनडीए गठबंधन के साथ सामंजस्य बिठाने और आगामी चुनौतियों के लिए तैयार रहने का मंत्र देंगे।

ये भी पढ़ें

छेड़खानी के आरोप में जेल गया मनीष, बेल पर आते ही पत्नी को मार डाला; हादसा बताने के लिए फैलाई अफवाह
पटना
bihar news, nalanda news

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

नीतीश कुमार

Published on:

20 Apr 2026 07:09 am

Hindi News / Bihar / Patna / विजय चौधरी या कोई नया चेहरा? आज तय होगा जदयू विधायक दल का नेता, नीतीश के राज्यसभा जाने से खाली है पद

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

NASA के मैप पर जगमगाया बिहार तो गदगद हुए संजय झा, नीतीश कुमार के लिए कह दी बड़ी बात

NASA के वर्ल्ड नाइट लाइट मैप पर संजय झा ने दी प्रतिक्रिया , NASA MAP
पटना

छेड़खानी के आरोप में जेल गया मनीष, बेल पर आते ही पत्नी का कर दिया कत्ल

bihar news, nalanda news
पटना

'मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन बिल की समझ नहीं...' तेजस्वी यादव का सम्राट चौधरी पर तंज

पटना

'जो मुझे दुश्मन बनाएगा, वो इस संसार में टिक नहीं पाएगा', तेज प्रताप यादव ने इशारों में किसे दी चेतावनी?

तेज प्रताप यादव, tej pratap yadav news, tej pratap
पटना

महिला आरक्षण पर सम्राट चौधरी का करारा प्रहार, नीतीश का जिक्र कर कांग्रेस-लालू को कठघरे में खड़ा किया

Samrat Choudhary CM BIHAR
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.