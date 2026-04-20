शादी से 7 दिन पहले उठी अर्थी! हर्ष फायरिंग पड़ी भारी, बंदूक लोड करते ही खुद को लगी गोली

छोटू अपने दोस्त मंटू कुमार के तिलक समारोह में शामिल होने के लिए अमावा गांव गया था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कार्यक्रम स्थल पर संगीत और नाच-गाना पूरे जोर पर था और छोटू अपने दोस्तों के साथ स्टेज पर नाच रहा था। नाचते-नाचते उसने अपनी जेब से एक देसी कट्टा निकाला और उसे लहराने लगा। नाचते हुए जब वह हथियार में गोली लोड करने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक ट्रिगर दब गया। गोली सीधे उसके पेट में जा लगी और वह वहीं जमीन पर गिर पड़ा, जिससे भारी मात्रा में खून बहने लगा। जैसे ही गोली चलने की आवाज आई समारोह स्थल पर अफरा-तफरी और भगदड़ मच गई और कई लोग मौके से भाग खड़े हुए।