शादी से 7 दिन पहले उठी अर्थी! हर्ष फायरिंग पड़ी भारी, बंदूक लोड करते ही खुद को लगी गोली

पुलिस से बात कर रहा मृतक का छोटा भाई
Bihar News:बिहार के नालंदा जिले के बिंद थाना क्षेत्र में स्थित अमावा गांव में रविवार रात एक तिलक समारोह की खुशी चीख-पुकार और मातम में बदल गई, जब एक युवक की मौत अपनी ही बंदूक से निकली गोली लगने से हो गई। मृतक की पहचान 21 वर्षीय छोटू कुमार के रूप में हुई है, जो सरमेरा थाना क्षेत्र के गौसनगर का रहने वाला था। विडंबना यह है कि आज यानी सोमवार को मृतक का अपना तिलक समारोह था, लेकिन उससे पहले ही उसकी अर्थी उठ गई।
छोटू कुमार दिल्ली में दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम करता था और अपनी शादी की तैयारियों में मदद करने के लिए करीब 10 दिन पहले ही अपने गांव लौटा था। परिवार वालों ने बताया कि उसका अपना तिलक समारोह 20 अप्रैल (आज) को तय था और शादी 27 अप्रैल को होनी थी। घर की महिलाएं शादी के मंगल गीत गा रही थीं और रस्में चल रही थीं। लेकिन रविवार रात दोस्त के तिलक में जाना उसके जीवन का आखिरी सफर साबित हुआ।
छोटू अपने दोस्त मंटू कुमार के तिलक समारोह में शामिल होने के लिए अमावा गांव गया था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कार्यक्रम स्थल पर संगीत और नाच-गाना पूरे जोर पर था और छोटू अपने दोस्तों के साथ स्टेज पर नाच रहा था। नाचते-नाचते उसने अपनी जेब से एक देसी कट्टा निकाला और उसे लहराने लगा। नाचते हुए जब वह हथियार में गोली लोड करने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक ट्रिगर दब गया। गोली सीधे उसके पेट में जा लगी और वह वहीं जमीन पर गिर पड़ा, जिससे भारी मात्रा में खून बहने लगा। जैसे ही गोली चलने की आवाज आई समारोह स्थल पर अफरा-तफरी और भगदड़ मच गई और कई लोग मौके से भाग खड़े हुए।
घटना की खबर मिलते ही बिंद थाने के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) मुरली मनोहर आजाद पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जब पुलिस ने मृतक के रिकॉर्ड की जांच की, तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। SHO ने बताया कि मृतक छोटू कुमार का आपराधिक गतिविधियों का इतिहास रहा है। वह पहले भी हथियारों के अवैध कब्जे और लूटपाट जैसे गंभीर अपराधों के सिलसिले में जेल की सजा काट चुका था। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेज दिया है।
छोटू की मौत ने गौसनगर स्थित उसके घर में कोहराम मचा दिया है। जिस घर में शादी की बारात की तैयारियां चल रही थीं, वह अब ग्रामीणों की भीड़ और रोने-पीटने की आवाजों से भर गया है। पुलिस फिलहाल उस हथियार को बरामद करने का प्रयास कर रही है, जिससे जानलेवा गोली चलाई गई थी। इसके अलावा, सबूत इकट्ठा करने के लिए मौके पर FSL (फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) की एक टीम को भी बुलाया गया है।
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