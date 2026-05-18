Extramarital Affair Crime: फोन कर बुलाया, फिर उतार दिया मौत के घाट; नवगछिया हत्याकांड का खुलासा

पुलिस के अनुसार, हत्या वाली रात करीब 1 बजे से 1:30 बजे तक काजल लगातार नवीन से फोन पर संपर्क में थी। इस दौरान वह एक साथ दो मोबाइल फोन पर बातचीत कर रही थी। सीसीटीवी फुटेज में उसी समय एक बाइक पर दो संदिग्ध घूमते दिखाई दिए, जिनकी पहचान काजल के पति ब्रजेश कुमार और देवर नीतीश कुमार के रूप में हुई। इसके अलावा एक संदिग्ध स्कॉर्पियो वाहन भी नजर आया। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल और स्कॉर्पियो को बरामद कर लिया है।